Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Congreso de los Diputados. IDEAL
Donde habitan las palabras

Un insomne veneno

Gran parte de la política, de los que la ejercen a diario, está llena de resentimiento e inquina.

Alfreso Ybarra

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:02

Ha sido un fiable mercenario, cómplice de intrigas amorosas y efectiva arma para el arrebato impune del poder. Hablar del veneno es hablar de la ... historia del hombre ya que su presencia ha sido continua a lo largo de los tiempos. En Grecia el veneno se emplea como arma de ejecución y es el Estado el depositario de los venenos. Recordemos que Platón describió con notable exactitud la ejecución de Sócrates con cicuta. La discrecionalidad y silenciosa eficacia del veneno acabó con la vida de emperadores, reyes y papas. Parece que César Augusto fue traicionado por su esposa Livia, quien inyectó veneno en unos higos que el emperador comió. Aún hoy, sigue envenenándose deliberadamente. Vivimos rodeados de veneno. Hay millones de sustancias tóxicas a nuestro alrededor. Pero el veneno, al margen de ser un elemento nocivo para la salud, también el Diccionario de la lengua española lo define como algo que causa daño moral; o como sentimiento negativo, como la ira o el rencor. Aunque hay venenos que en una dosis adecuada son beneficiosos para nuestra salud. El médico suizo Paracelso lo expresó muy bien hace quinientos años: «Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  8. 8

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  9. 9 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un insomne veneno

Un insomne veneno