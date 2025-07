Un sinsentido con sentido

Comenta Compartir

Seguramente en alguna ocasión ante ciertas circunstancias ilógicas hemos pensado que la vida es un sinsentido, una falla. El absurdo igualmente puede ser un destello ... para resetearnos ante la vida, hacernos reflexionar y cuestionarnos sobre nuestro papel en el mundo. Hay autores clásicos que exprimen hasta el extremo su discernimiento sobre la condición humana. Calderón de la Barca en su obra 'La vida es sueño' a través de Segismundo dice: «Qué delito cometí contra vosotros, naciendo. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido: bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido». Y Shakespeare en 'Macbeth' escribe: «La vida no es más que una sombra que camina; un pobre actor, que consume el poco tiempo que está en escena, y que después ya no se le oye nunca más; es un cuento explicado por un idiota lleno de ruido y furia, y sin ningún sentido».

Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas, explora cómo el uso del sinsentido rompe las convenciones y permite jugar con símbolos y referencias de manera flexible, permitiendo escapar de las reglas establecida y avanzar en nuestra mirada de las cosas. Cervantes en el Quijote nos muestra a un personaje que en su 'locura' no transigió ni se sosegó en su divina inconformidad con el mundo. Cervantes con su personaje, como Camus en El mito de Sísifo, significan al hombre que busca un sentido último para su vida, pero la realidad no le responde. El Quijote será un hombre que en su sinsentido nos muestra el verdadero sentido del existir. El tema del absurdo en muchas obras literarias se refiere a la búsqueda de significado en un mundo aparentemente enredado y sin un propósito discernido. Nos lleva en definitiva a plantearnos el sentido trascendental del hombre y el gran papel de los valores, del pensamiento y del arte. En estas obras a las que me refiero el sinsentido no es necesariamente una visión nihilista, sino una invitación a buscar en medio de la injusticia y de la confusión un significado a nuestra condición humana. Franz Kafka fue uno de los precursores de la literatura del absurdo. Y entre los grandes exponentes de esta corriente podemos señalar a Samuel Beckett, Albert Camus, Eugene Ionesco, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre…., y los españoles Miguel Mihura, Jardiel Poncela, Gómez de la Serna, Vale Inclán,…, o Fernando Arrabal. El propio Camus ganó el Nobel por traslucir que no es la vida lo absurdo: «¡los absurdos somos nosotros, tratando de buscarle un significado!». Javier Cercas, en diferentes ocasiones, ha expresado su visión sobre el sinsentido de la vida y sobre la literatura como una herramienta para afrontarlo. En su discurso de ingreso a la Real Academia Española afirmó que la literatura es una forma de combatir la angustia existencial y el sinsentido. Viktor Frankl fue un neurólogo y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. En su obra El hombre en busca de sentido (1946), un estremecedor relato, n narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente carente de todo, salvo de la existencia misma. El, que todo lo había perdido, hasta toda su familia, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, reconoció que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Frankl reflexiona con palabras de extraordinaria esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. Sólo a partir de darle sentido al sinsentido, de la aceptación del dolor, de la angustia, de la incoherencia, uno consigue escuchar a su vaga mismidad y alcanzar el sentido de la libertad, y también la capacidad de ser compasivo y útil junto a los demás.

