Donde agitan las palabras

Paramnesia y tradición

Cualquiera que quiera crear, en este caso literariamente, tiene en algún momento la sensación de que lo que está haciendo ya lo ha hecho alguien antes.

Alfredo Ybarra

Jaén

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:52

El ganador del Herralde de Novela 2025, el escritor argentino Pablo Maurette, con El contrabando ejemplar, que estará en librerías el próximo día 26 de ... este mes de noviembre, defiende que la literatura es un acto de paramnesia, que toda novela está hecha de libros que hemos leído, de imágenes que hemos visto, de historias que de mil maneras ya conocemos. De El contrabando ejemplar dice su autor que está hecho de retazos de lo que ha leído, que todo está copiado, «robado», de algún lado. Dice que es «un homenaje a la copia, que es la única forma de hacer literatura». De hecho, por ejemplo, Maurette ha reconocido que El contrabando ejemplar bebe mucho de la tradición picaresca española de los siglos XVI y XVII en lo referente a lo grotesco, el humor y el disparate. La trama del libro también habla de un plagio. Ahonda en la historia de Pablo, un aspirante a escritor sin muchos escrúpulos que viaja a Madrid para apropiarse del manuscrito que su amigo y mentor Eduardo dejó al morir, y que nunca culminó, y decidido a hacerse con la novela Pablo se enfrentará a un proceso que lo llevará a reconstruir su propia biografía.

