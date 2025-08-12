Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pixabay
Donde agitan las palabras

Matices y maniqueísmo

Todo se radicaliza y por eso hablamos y escribimos como si lanzáramos consignas.

Alfredo Ybarra

Jaén

Martes, 12 de agosto 2025, 22:13

Se han perdido los matices. Ahora el pensamiento único no deja fluir la opinión personal, los matices. Los mandatarios que dirimen nuestro rumbo general puntean ... lo que tenemos que decir y pensar. Se acabó el explicar, el detallar, el describir, el dudar. Se acabó el conversar. Se acabó el escuchar. Ahora hablamos cohibidos, parcamente, en un idioma empobrecido y anémico. Vivimos en un blanco y negro, sin dejar espacio a las gamas de grises. Eliminando los detalles, la libertad de pensamiento, la sociedad se ha vuelto polarizada, irritada, atrincherada y cada día con más alambradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  2. 2 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  3. 3

    Dos jóvenes, en el foco de un enfrentamiento por drogas
  4. 4

    La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada
  5. 5

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  6. 6 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  7. 7

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  8. 8

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  9. 9 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  10. 10

    Ábalos se mete en la madriguera de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Matices y maniqueísmo

Matices y maniqueísmo