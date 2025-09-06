Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zaguán

La feria, ese círculo de espejos

«La Feria de Septiembre de Andújar es un corazón melancólico y una promesa al viento, que deja ver añosos perfiles»

Alfredo Ybarra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:09

Se acabó el verano con sus devaneos y ensoñaciones. Llegó septiembre, que, queramos o no, nos mete de lleno en las rutinas, en el tiempo ... fiscalizado, en la noria gris. Sin embargo, la ciudad se da una pequeña prórroga en esa vuelta al otoño fragoso y todavía se mece en cierto regodeo y desorden, un paréntesis que se rubrica en su tradicional feria. Una celebración que para unos es la proclama de un tañer de esquilón pretencioso, como de conjurada hidalguía, mientras que para otros es metáfora de la andujanía; síntesis efímera de esa dicha inmarcesible que nace en el crisol inefable de un pueblo. Una andujanía que sabe que Andújar no es un espacio sino un soplo de brío original, un hontanar de íntimos acordes hecho contumaz pebetero donde se funden todos nuestros astros; puente, columna, alcor, altar, de cenitales saberes de la tierra, de la memoria del subsuelo donde baten sus alas los ángeles que en diálogo oculto nos enseñan los nombres exactos de las cosas.

