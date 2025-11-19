Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Donde agitan las palabras

Enconado resentimiento

El éxito y el poder solo son para el resentido una bagatela frente a todo lo que cree que le corresponde.

Alfredo Ybarra

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:28

No hay nada más que fijarse un poco y uno se da cuenta de que hay en nuestro país un amplio espectro de resabiados y ... resentidos, de gente que transita por la vida sintiéndose permanentemente ofendida. La naturaleza de estos 'agredidos' es muy variada, pero hay un grupo que sobresale y que en estos días por diversos motivos vuelve contumaz a mi alféizar. Son aquellos que se consideran miembros de una élite, la «crème de la crème», que se sienten propietarios de la verdad y del dogma, del poder y la legitima autoridad en diferentes ámbitos, y piensan que otros pretenden usurparles, o ya lo han hecho, sus púlpitos. Con esa actitud no les importa incendiar la convivencia, cancelar y menospreciar al 'otro', erigirse en dueños del relato que corresponda, su amargura se enmascara con una enconada soberbia y la incurable animosidad aflora malévolamente, aunque camuflada. Unamuno calificó el resentimiento como «pecado capital». Y es que además hay no poca gente que tiene mucha memoria para el rencor.

