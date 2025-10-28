Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desaprender, repensarse

Quien piensa que no tiene nada que aprender es que está muerto. Quien no aprende a desaprender se adocena, se enquista, se envilece.

Alfredo Ybarra

Jaén

Martes, 28 de octubre 2025, 22:08

Comenta

Avanzar, renovarse, perfeccionar, desear, aspirar, soñar, apasionarse, en esencia conlleva un cambio. Un cambio que supone un proceso de aprendizajes y desaprendizajes. Si tenemos un ... terreno que queremos cultivar, antes de nada debemos desbrozarlo, orearlo y abonarlo. Decía Eduardo Punset que desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Seguramente el mayor límite en nuestro querer aprender no es lo que desconocemos, sino lo que creemos que sabemos, los prejuicios, el poso de cosas que acumulamos en nuestro interior, que consideramos como pilares de nuestra mismidad, como verdades incuestionables, sin serlo. Desaprender mucho de lo aprendido para huir de la arrogancia que nos ciega. «Qué palabra inhumana la palabra certeza», que decía Caballero Bonald en su poemario Desaprendizajes,

