30 aniversario del congreso mundial de Orce

Alfredo Iglesias, Francesc Ribot y Luis Gibert

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

El día 4 de septiembre de 1995 se inauguraba en Orce el Congreso Internacional de Paleontología Humana dedicado al tema los homínidos y su entorno ... en el Pleistoceno inferior y medio europeo. Durante 4 días se dieron cita en Orce más de 300 científicos procedentes de 18 países y de 4 continentes; por supuesto, el país más representado fue España, con 105 participantes. El Congreso pretendía cubrir dos objetivos: uno científico y otro de dinamización del pueblo de Orce. El objetivo científico era más que evidente: mostrar a la comunidad científica los trabajos realizados por el equipo del Dr. Gibert en los yacimientos de Orce y debatir, sobre el terreno y los materiales arqueológicos y antropológicos en la mano, sobre la presencia humana en la región de Orce hace más de 1 millón de años. Las sesiones de los días 4 y 5 estuvieron prácticamente dedicadas a exponer los resultados de las investigaciones realizadas a lo largo del decenio inmediatamente anterior al Congreso. Además, en una sesión de trabajo memorable, científicos de la talla de los profesores Tobias, Chiarelli, Wolpoff, Lowenstein y Aguirre, entre otros, discutieron y determinaron la naturaleza humana de los fósiles de Venta Micena. La paleoinmunología, cuyo estudio realizó un equipo de la Universidad de Granada junto a otro de la Universidad de California, fue un elemento decisivo, pues se presentaron datos que eliminaron cualquier duda sobre la asignación de los fósiles al género Homo. En Orce y Granada, se estaba haciendo paleontología del siglo XXI en el siglo XX, como así lo reconoció la prestigiosa revista científica Biology al solicitarle al Dr. García Olivares un artículo sobre su trabajo para un monográfico de 2022 dedicado a la paleontología del siglo XXI (https://www.mdpi.com/2079-7737/11/8/1184). La Dra. Marie-Antoinette de Lumley, que en 1983 brindó en Orce con José Gibert por el 'primer europeo', y que después inició la polémica con una llamada a la prensa, no apareció por el Congreso para defender sus tesis, a pesar de estar invitada. Paralelamente, la aceptación de las diferentes evidencias de acción antrópica presentadas por el equipo del Dr. Gibert fue unánime: prestigiosos arqueólogos de la talla de Bosinski, Roe, Valoch, entre muchos otros, confirmaron la presencia de actividad antrópica en la región de Orce, llegando incluso a publicar artículos sobre esa cuestión. Asimismo, la Dra. Véra Eisenmann, reconocida especialista en équidos y que además estudió los équidos del yacimiento de Venta Micena, no reclamó como équido el que entendía que era un fragmento humano. Después de 4 días muy intensos, en los que también se habló de la diversificación y diversidad del género Homo, así como de las rutas de dispersión de dicho género por África y Eurasia, la vieja polémica quedaba zanjada. Así lo recogieron los titulares de prensa de aquellos días, como los publicados en IDEAL (5/9/95) «Atapuerca se rinde a la evidencia» o «Gibert Triunfa sobre la Verdad oficial» (IDEAL 8/9/95). No solo el 'Hombre de Orce' salía reforzado del Congreso, también se empezaba a hablar de Orce como el Olduvai europeo. Desafortunadamente, poco después resurgió la polémica en España, desatada por personas que no asistieron al Congreso junto a algún excolaborador del proyecto. De forma injusta y poco inteligente, la administración andaluza impidió al Dr. Gibert seguir dirigiendo las investigaciones en Orce y continuar estudiando el material arqueológico y paleontológico por él recuperado, y los yacimientos junto a las colecciones se pusieron en manos de sus adversarios de paradigma. Esa fue la oscura consecuencia del éxito del Congreso de 1995.

