El patrimonio cinematográfico del western almeriense: un legado que sigue cabalgando

La tercera jornada del Almería Western Film Festival arrancaba en el Fort Bravo Texas Hollywood protagonizada por las escenas western con actores del propio poblado, ... público de todas las edades y bailes cancán. Todo ello, no son solo una muestra del legado western que se desarrolló en el Desierto de Tabernas durante la década de 1960 sino de la conservación de este peculiar género cinematográfico. Acto seguido, se proyectó la Sección de Cortos Outlaw en el Salón de Carruajes con una selección de piezas dirigidas por creadores locales, marcadas por la creatividad y diferentes planos del paisaje natural del desierto almeriense.

Por otra parte, Roque Baños, compositor de bandas sonoras como Celda 211, Alatriste, Torrente o Balada Triste de Trompeta, recibió el Premio Honorífico Desierto de Tabernas, en un emotivo acto celebrado en la Plaza de Fort Bravo Texas Hollywood. El acto estuvo acompañado por la Agrupación Musical San Indalecio en la que sonaron algunas de emblemáticas bandas sonoras en directo.

«Las músicas que he hecho inspiradas por el Desierto de Tabernas son de las que más alegrías me han dado como '800 balas' que me ha abierto muchas puertas en Estados Unidos», ha dicho Roque Baños. «Este festival es el paraíso de lo más auténtico en cine», así ha definido su experiencia en Almería Western Film Festival.

La música de Roque Baños empapa el espacio físico y al paisaje emocional de los personajes, con sonidos orgánicos y una composición experimental basada en instrumentos que encarnan la crudeza, el polvo y la memoria del desierto. Uno de los mayores ejemplos es la primera película rodada en Almería en la que trabajó: el largometraje wéstern '800 balas', de Alex de la Iglesia, en la que se homenajea con melancolía a este paisaje mítico del wéstern europeo, y a la resistencia de los especialistas del género, que reivindican su dignidad laboral y defienden con lealtad un estilo de cine artesanal.