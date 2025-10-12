Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La banda de Tabernas interpreta música de Baños en Fort Bravo durante la entrega del premio. R. I.

El patrimonio cinematográfico del western almeriense: un legado que sigue cabalgando

El compositor Roque Baños ha sido galardonado con el Premio Honorífico Desierto de Tabernas

Alejandro Ibáñez

Director de cine

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:07

La tercera jornada del Almería Western Film Festival arrancaba en el Fort Bravo Texas Hollywood protagonizada por las escenas western con actores del propio poblado, ... público de todas las edades y bailes cancán. Todo ello, no son solo una muestra del legado western que se desarrolló en el Desierto de Tabernas durante la década de 1960 sino de la conservación de este peculiar género cinematográfico. Acto seguido, se proyectó la Sección de Cortos Outlaw en el Salón de Carruajes con una selección de piezas dirigidas por creadores locales, marcadas por la creatividad y diferentes planos del paisaje natural del desierto almeriense.

