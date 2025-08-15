Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marea Baja

De la indiferencia al odio

La emigración vuelve a dejarnos un testimonio gráfico: el vídeoque alguien subió a las redes en el que se ve un atropellado desembarco de migrantes en la playa de Castel de Ferro

Alberto Granados

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:51

En el año 2000 el fotógrafo Javier Bauluz fotografió a una pareja de bañistas bajo una sombrilla en la playa de Tarifa. Él y ella, ... con sus pertrechos playeros en primera línea, como si fuera un día normal. Pero no lo era: a escasos metros, tendido sobre la arena, yacía el cadáver de un subsahariano que el mar había devuelto a la arena. La fotografía, ganadora del Pulitzer 2000, ponía de manifiesto la indiferencia de los jóvenes ante la tragedia. Parecían dispuestos a que nada les estropease el día de playa, ni siquiera la proximidad de la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De la indiferencia al odio