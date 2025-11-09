Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El bisturí

Población, crisis y conflictos armados en tiempos inciertos

Alberto Bueno y Francisco Escribano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:40

Ucrania, Gaza, Sudán o Mali son casos de guerras presentes en las que la población civil es crecientemente protagonista de la violencia bélica. Las infraestructuras – ... incluso las educativas y las sanitarias– son objetivo bélico prioritario, las ciudades son asediadas, se moviliza a decenas de miles de reclutas y millones de personas se ven desplazadas en busca de refugio. Esta realidad representa un desafío político y humanitario de primer orden, pues tensiona la estabilidad política de regiones enteras. Al terminar el primer cuarto del siglo XXI, la población es un factor esencial para comprender la policrisis que afrontamos, en un momento de incertidumbre acelerada. Por ello, debe ponerse en el centro de la reflexión política nacional y global.

