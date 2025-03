Valor y duelo

Para enfrentarse con alguien o con algo hay que tener coraje y no siempre se tiene, siendo el heroísmo una opción que no se puede ... exigir. Pero ¿y para 'pelear' no con alguien, sino con su obligada ausencia, la impuesta por la muerte, que no deja ninguna opción a zafarse del ring de su combate, esté uno dispuesto o no a medirse con ella? Descartes (con Ignacio de Loyola y Francisco Suárez tras él), señaló la razón como lo mejor repartido en el mundo, pero precisando que hay que ejercitarla de forma efectiva y con método. Schopenhauer (de la mano de Gracián), situó en cambio en primer plano el sufrimiento en un mundo hostil, que aun así cabe encarar buscando aminorar el dolor; en el afán de una felicidad relativa y de un arte de vivir, más realistas y menos ansiosos y frustrantes, que la farsa de una felicidad absoluta, tan mercantilizada como quimérica. Sin ser la panacea, redescubrir la facultad de razonar y qué nos es valioso incluso sufriendo, nos podría ayudar a 'combatir'.

Tenga uno valor, o no, la pérdida mortal es tajante, inapelable, no perdona, no nos abandona. Pero junto al ser querido, que como viviente es ya pasado irreversible, aunque en nosotros presente, también la vida en curso que sigue se impone, no menos ajena e impasible a que se la cuestione. Por difícil y hasta imposible que parezca desafiar la patencia de la ausencia, al tiempo que afrontar una vida sorda, que no nos entiende y no menos apremia, como en toda circunstancia, hay que seguir decidiendo. Y las decisiones se toman sobre aquello que puede uno tomar decisiones, no sobre lo que no. Y se hace oportuno discriminar qué está en manos de uno y qué no. Tantas veces nos preocupamos y tratamos de ocuparnos sobre aquello que está fuera de nuestro alcance, que no poco tiempo, recursos, esfuerzos, atención… los desperdiciamos, en lugar de orientarlos hacia aquello que pudiera fructificar por estar, en principio, en nuestro margen de acción. Esta distinción se identifica con la dicotomía de control del estoicismo. Puede no ser, sin embargo, una cuestión tan sencilla, como muestra una célebre plegaria que no implica dimitir: «Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia».

Incluso si nunca nadie conocerá certeramente si hay «el sentido de la vida» y cuál sea este, sí cabe persistir en el empeño de orientar nuestras vidas hacia tantos y plurales sentidos de nuestra existencia. Por propicia y entusiasta, o funesta y desfavorable que sea nuestra coyuntura, podemos seguir esclareciendo estos sentidos, que son aquellas cosas, situaciones, personas, horizontes, que tienen significado para nosotros y que nos muestran posibles direcciones para proseguir, a pesar de todo. Es otra forma de recordarnos o de volver a establecer qué es significativo e importante: ¿qué tiene valor para mí?, ¿qué pasos he de cumplir para continuar o iniciar el camino de lo que es valioso para mí, y para el nosotros del que sigo formando parte, aquellos con quienes aún puedo contar y vivir?

Quienes estudian las experiencias de pérdida no sólo abordan la muerte, también la ruptura de una pareja, la transición de una edad a otra, el desempleo, la emigración... Con mayor o menor bravura; con el cielo más o menos abierto; esperanzados o no, aunque dolientes, no sobra la luz de aquello que sigue albergando para nosotros valor. Quizás valor compartido con quienes aún extrañamos; a quienes, viviendo, homenajeamos.