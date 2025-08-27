Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Lujo o indecencia?

Ya también empieza a sufrir la clase medias otras renuncias en su calidad de vida que no padecieron sus padres, como es el caso de pagarse unas vacaciones con un alquiler asequible

Adela Tarifa

Jaén

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:01

Las groserías, canalladas y desvergüenzas que venimos conociendo los ciudadanos desde que salen a la luz informes de la UCO sobre el robo a las ... arcas públicas por parte de políticos llamados progresistas no tiene parangón en la historia de la democracia española y mira que llevamos asistiendo a escándalos y corruptelas de todo signo y color. Un latrocinio colosal que quieren tapar desde arriba haciéndonos creer que España va como una moto en temas económicos, lo cual es falso. Porque no podemos confundir despilfarro con progreso económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  3. 3 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  4. 4

    La salud del futuro llega a Juventud
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  9. 9 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  10. 10

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Lujo o indecencia?

¿Lujo o indecencia?