Coloquios de perros, de ayer a hoy

La inmensa mayoría de estos estos animalistas de pacotilla no saben que en lo de hacer hablar a los perros ya se adelantó Cervantes con una novela deliciosa, 'El coloquio de los perros'.

Adela Tarifa

Jaén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:38

Hace tiempo que no hablo de mi perro de infancia, Tam, un perro lobo que me hizo confiar en estos animales, pese a ser yo ... entonces diminuta en el recuerdo, y él un gigante. También aprendí a respetarlos. Es que Tam tenía obligaciones: cuidar una pequeña finca cercana al pueblo, Cádiar, con gallinero incluido, que se llamaba 'La Granja'. Tam no se enfadaba si los niños le tirábamos de la cola, y nos dejaba montar en su lomo. Guardo fotos de esto que me emocionan. Murió de viejo cuando le tocaba. Lo trasladamos al huerto de mi casa cuando enfermó para que estuviera bien atendido. Allí sesteaba tumbado a la sombra de un peral que cubría su perrera, comiendo alguna pera madura que caía del árbol y el rancho que le hacia mi madre. Mi padre lo llevó un día al veterinario y hubo que sacrificarlo. Tenía un tumor incurable. Cuando volvió de enterrar a Tam, vi llora a mi padre. Era la tercera vez que recuerdo verlo llorar siendo yo pequeña. Antes lloró un día que se puso enfermo mi hermano chico, y cuando murió el abuelo Antonio, su padre. Nunca quiso tener otro perro. Tam puso el listón muy alto. Pero todos sabíamos que era un perro, no un ser humano. Y que tenía que ganarse el alimento.

