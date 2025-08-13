Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entre bobos anda el juego

Es que hoy los jóvenes piden excesiva adrenalina para gozar de la vida. Y eso pasa porque los hemos criado en la abundancia, entre algodones, psicólogos y bollicaos.

Adela Tarifa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:43

Agosto es mes de festejos. El más famoso acaso es la festividad de la Virgen. Por suerte son éstas celebraciones pacíficas. Lo digo porque atónita ... me quedaba hace poco ante una noticia de la prensa. No lo podía creer, pero era verdad. Resulta que en un pueblo de Rioja, Villamediana de Iregua, celebran como en mi pueblo las tradicionales fiestas de 'Los Quintos', pero a lo bestia. Antaño estas fiestas tenían lógica: se iban los jóvenes a servir a la patria. La puta mili que decían. Para algunos muchachos aquello simbolizaba su entrada en la edad adulta, su independencia. Tras la mili tocaba echarse novia; luego casarse y criar hijos. Fin de la juerga. Era pues tolerable que aquellos chicos celebraran su entrada en quintas con alguna fiesta, inofensiva generalmente, aunque la borrachera formase parte del ritual. Algunos padres por entonces daban permiso al hijo para fumar en su presencia, pues aquella mili seria dura. Pero, les decían que de allí todos volvían hechos unos hombres. Otra mentira.

