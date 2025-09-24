Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Barrio de Lavapiés. E. P.
Mi Papelera

Un bar antifascistaen Lavapiés

Es prácticamente igual fascismo que comunismo: ambos anulan la libertad del ser humano y recurren al terror para cambiar conductas.

Adela Tarifa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:44

Me enteré hace bastante tiempo, por casualidad, de que Pablo Iglesias II regenta un bar en el barrio de Lavapiés; el mismo barrio en el ... que acusaron una vez a su antiguo amigo y colega Iñigo Errejón de propinar un puntapié a un transeúnte que le preguntó algo. Se ve que estos progresistas van mucho a divertirse a Lavapiés, aunque en cuanto pueden se compran un casaplón en un sitio más pijo, con cámaras de seguridad y vigilantes a sueldo: o sea, donde se explota al proletariado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  2. 2 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  3. 3 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  4. 4 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  5. 5

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  6. 6 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  7. 7

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  8. 8 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  9. 9

    «Ser el primero de etnia gitana en llegar a la Bolsa es abrir la puerta»
  10. 10 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un bar antifascistaen Lavapiés

Un bar antifascistaen Lavapiés