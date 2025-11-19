Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aplicados y 'aplicaciones'

Hoy un adolescente interactúa más con su móvil que con la familia, y si entre la familia vive un abuelo que con el que no puede hablar de las 'aplicaciones' que tiene instaladas, ya no hay tema de conversación.

Adela Tarifa

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:37

Hay muchos modos de marginación e incluso acoso por razón de nacionalidad, edad, sexo, raza o religión. Los políticos hacen como que son sensibles al ... problema según sea su rentabilidad electoral. Así a los colectivos que no hacen ruido mediático, los que no 'tensan', término que Iñaki Gabilondo y el expresidente Zapatero inmortalizaron en la TV para que supiéramos su método de captación de votos, les ignoran. Los poderosos saben que esos grupos sociales no son violentos. Son prescindibles, salvo el día de votar. Es el caso de los ancianos, porque además algunas quejas dolorosas que ellos tienen pueden conllevar un cierto grado de vergüenza al asociarlas a lentitud mental y física, algo imperdonable en el tiempo de la prisa y en la era de los triunfadores. Es que en nuestra sociedad si hay algo que nadie perdona es la debilidad. Muchos viejos se callan por eso, porque todo lo que hacen o dejan de hacer de inmediato se achaca a demencia, y entonces ya se les arrincona como a chismes.

