Sin acuerdo Jeremy Corbyn puso fin ayer a las negociaciones con Theresa May en busca de un acuerdo sobre el 'brexit' Sábado, 18 mayo 2019, 01:08

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, puso fin ayer a las negociaciones con Theresa May en busca de un acuerdo sobre el 'brexit'. Según Corbyn, «las conversaciones han llegado todo lo lejos que podían llegar» pero ya no tiene sentido prolongarlas porque no hay aproximación en la posible unión aduanera con la UE que el laborismo exige como condición ni en el referéndum confirmatorio que debería acompañar cualquier acuerdo. Además, «la debilidad e inestabilidad crecientes del Gobierno implica que no podemos confiar en que los acuerdos fueran eficaces», ha explicado Corbyn. May se comprometió a poner fecha a su propia dimisión cuando se vote a primeros de junio su propio plan del 'brexit' –el cuarto–, sea cual sea el resultado. A partir de ahí, todo está en el aire. Mientras, voraces competidores de May, con Boris Johnson a la cabeza, afilan los cuchillos para optar a la sucesión.