Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»
«Pueden decir los abogados del tribunal europeo o del tribunal mundial lo que les dé la gana», afirma el secretario general de Vox
Madrid
Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:04
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha despreciado este jueves el valor de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. «Es la opinión de un abogado que en ningún caso es vinculante. Pero lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada», ha asegurado el también líder de Vox en Cataluña.
Si de su partido dependiera, ha explicado Garriga, el líder del 'procés', Carles Puigdemont, «ya estaría en prisión». «Nosotros sabemos lo que hicieron los delincuentes golpistas, sabemos que muchos de ellos aún están pendientes de sentarse ante el juez y pagar por el dinero que robaron, por la sublevación que protagonizaron y por el golpe de Estado que lideraron», ha subrayado.
«Pueden decir los abogados del tribunal europeo o del tribunal mundial lo que les dé la gana», ha insistido el número dos de Vox sobre la resolución del TJUE.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión