La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EFE

Vox redobla la presión sobre el PP para que «deje de marear» y presente ya la moción de censura

El partido de Abascal advierte de que cualquier iniciativa de la mano del partido de Puigdemont «no saldría gratis»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Vox ha redoblado este martes la presión sobre el PP para que el partido de Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura contra ... Pedro Sánchez una vez que Junts anunciara este lunes su ruptura con el Gobierno. «El PP lleva coqueteando un año con la idea de la moción de censura. Que dejen de marear y la presenten ya», ha afirmado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que sin embargo, no ha adelantado el sentido del voto de su partido en esta hipotética moción: «Cuando esté encima de la mesa, ya veremos los demás lo que tenemos que hacer».

