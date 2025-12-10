Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en Ferraz organizada por Revuelta. EFE

Vox denuncia a la organización juvenil Revuelta por desviar fondos de la dana

El partido de Santiago Abascal lleva a la Fiscalía las «presuntas irregularidades graves» de este movimiento, que convocó las manifestaciones contra el PSOE en Ferraz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

Choque interno en la derecha radical española. Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta y a su presidente, Jaime Hernández, vinculados durante años al ... partido de Santiago Abascal, por el desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento. La denuncia ha sido presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una entidad creada en 2023 para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.

