Vox denuncia a la organización juvenil Revuelta por desviar fondos de la dana

Choque interno en la derecha radical española. Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta y a su presidente, Jaime Hernández, vinculados durante años al ... partido de Santiago Abascal, por el desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento. La denuncia ha sido presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una entidad creada en 2023 para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.

El 5 de diciembre, el exvicepresidente de Revuelta y asesor del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, Arturo Villarroya, denunció en la Fiscalía las «presuntas irregularidades graves» y «posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados» en la organización. En un comunicado, Villarroya acusó a Hernández, al secretario de la organización, Pablo González Gasca, y al vocal Santiago Aneiros, de «gestionar con ocultación y presuntas malas prácticas» y de «arrastrar a Revuelta de manera progresiva y deliberada hacia un distanciamiento político y personal contra Vox por intereses personales».

Tras el inicio de las hostilidades, los dirigentes de Vox han resaltado que Revuelta es una organización totalmente ajena al partido, aunque en los últimos años han compartido convocatorias y actos y miembros de la entidad juvenil han ocupado cargos públicos en Vox o dentro del partido.

Por su parte, Revuelta, que entre otras movilizaciones, ha organizado las concentraciones en la sede nacional del PSOE de Ferraz contra la amnistía, se defiende asegurando que es un movimiento «limpio y transparente» y «probará todo lo que tenga que probar». Hernández, González Gasca y Aneiros publicaron una nota en la que denunciaban una campaña de desprestigio orquestada por «personas vinculadas profesionalmente a Vox» para «influir» en las «decisiones internas» de Revuelta y «condicionar la independencia de esta asociación».