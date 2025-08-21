Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

El establecimiento, de propiedad argentina, fue atacado por un grupo radical independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

La heladería Dellaostia, en Barcelona, está en el ojo del huracán. Activistas en defensa del catalán, independentistas y el colectivo argentino de la capital catalana ... llevan días enzarzados en una polémica que no es nueva y que ya se ha repetido varias veces en Cataluña. Siempre por el mismo motivo: hay quien defiende el derecho a ser atendido en catalán y hay quien defiende hacerlo en español. Y radicales independentistas vandalizan establecimientos que consideran 'catalanófobos' si no atienden a sus clientes en la lengua de Pompeu Fabra y llenan las redes sociales de publicidad negativa contra el establecimiento con insultos muy gruesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  2. 2

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  3. 3 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  4. 4

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  5. 5 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  10. 10 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán