Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ángel Víctor Torres Efe

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

El ministro prometió a Koldo que iba a hablar personalmente con el conseguidor a fin de explicarle sus gestiones para doblegar las reticencias de sus subordinados

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno ... de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión –la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama- no solo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada
  9. 9 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»