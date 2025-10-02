Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras R.C

La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas

Los agentes recuerdan al juez que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, pode acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos, según los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, participaron activamente en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en una de esos audios se escucha de Pardo de Vera alertando a Koldo de que la manipulación de las adjudicaciones debía ser más discreta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  5. 5 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  6. 6 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas

La UCO pide las cuentas de los exjefes de Adif y Carreteras en busca de mordidas