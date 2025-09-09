Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Delcy Rodríguez Efe

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza del exdirigente del PSOE, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  4. 4

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  5. 5

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  6. 6 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  7. 7

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  8. 8 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  9. 9 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  10. 10 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno