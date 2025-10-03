La UCO concluye que buena parte de la vida de Ábalos se pagaba en dinero B La Guardia Civil, en su informe patrimonial de 285 páginas remitidos al Supremo, ha encontrado 97.500 euros sin declarar, pero cree que hay mucho más

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de José Luis Ábalos durante los últimos años se ... pagó en dinero B. Los agentes han descubierto que el exministro, al menos, movió 95.437 euros en negro, aunque los agentes creen que pudo ser mucho más. Así consta en el informe de 285 páginas -al que ha tenido acceso este periódico- y que el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, pidió hace ahora exactamente ocho meses (el pasado 4 de febrero) a los especialistas de Guardia Civil, a los que reclamó que realizaran un estudio de la económica y patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor.

Según el análisis de la UCO, el grueso del supuesto dinero negro que movió Ábalos ha ido para su familia, con desembolsos de hasta 18.078 euros para su hijo Carlos, menor de edad, como supuesto pago de la pensión. No obstante, también aparecen flujos de dinero opaco su exesposa Carolina Peles (10.635 euros), a su exnovia Jésica Rodríguez (6.887), a su también exnovia Andrea de la Torre (2.953 euros) o a sus hija Tatiana (602 euros).

