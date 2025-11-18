Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del sumario del piso franco junto al Congreso usado por Cerdán para reunirse con las constructoras G.C.

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Las 227 páginas del informe sobre «Acciona-Servinabar» revelan que el exdirigente socialista tenía un piso franco junto al Congreso para sus 'negocios' y apuntan a que él era el «enlace» entre las empresas y el Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo, Mateo Balín y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela como el exsecretario de Organización, casi hasta ... el día en que fue enviado a la cárcel por el Supremo, se enriqueció a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares.

