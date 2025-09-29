La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Los investigadores han llegado esta conclusión, que confirma la tesis que ha llevado al juez Juan Carlos Peinado a la imputación de ambas por un delito de malversación que sería juzgado en un jurado popular, después de analizar las 121 mails aportado a la causa por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio. Estos correos son los que Doario se intercambió con Gómez y Álvarez por cuestiones relacionada con la gestión del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la mujer del presidente y en los que la asistente de Moncloa aparecía bien como destinataria o, cuanto menos, siempre en copia.

El dossier de la UCO, en realidad, sitúa a Álvarez (entonces y todavía hoy directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno) en todas las gestiones claves relacionadas con la cátedra y, en particular, con los patrocinios de las dos empresas cuyo dinero sostuvieron ese proyecto, Indra y Google.