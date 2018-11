Trillo niega que estuviera al tanto de la reunión de Cospedal con Villarejo para neutralizar 'Gürtel' El exministro de Defensa Federico Trillo. / Efe El que fuera coordinador de la defensa del PP en este caso afirma que la exsecretaria actuó «correctamente» al dimitir tras los audios MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 20 noviembre 2018, 11:51

Federico Trillo, quien fue el coordinador de la defensa del Partido Popular tras estallar el 'caso Gürtel', ha negado que estuviera al tanto del intento de la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal de neutralizar la investigación sobre la trama corrupta con la ayuda del excomisario José Villarejo.

Cospedal, con su marido Ignacio López del Hierro, se entrevistaron con Villarejo en la sede de Génova en julio de 2009 y pactaron investigar a Javier Arenas y buscar debilidades del hermano del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba para intentar debilitar la investigación entonces en ciernes.

«Rotundamente, no». Ni estuvo al tanto de aquel encuentro y de aquellas gestiones ni fue informado posteriormente, ha asegurado Trillo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso. El exministro ha afirmado que Cospedal obró «correctamente» en dimitir cuando se conocieron los audios de su encuentro con Villarejo.

Niega haber conocido jamás la caja B en el PP

Poco antes, Trillo ha negado haber conocido jamás la caja B en el Partido Popular, al tiempo que, ante la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP, ha cargado contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que le acusó de haber cobrado en negro de la formación.

«Lo niego contundentemente no sé de dónde se saca semejante cosa la UDEF. No me gustan algunas actuaciones de algunos comisarios de la UDEF y de la Policía Judicial», ha afirmado el exdirigente popular en un interrogatorio con el diputado de ERC Gabriel Rufián, que le ha recriminado que un «patriota» como él criticara a la Policía.

Rufián, que ha recordado a Trillo que en la UDEF le acusó de haber cobrado en sobresueldos 200.000 euros, le ha acusado de ser como «Atila al frente de los Unos». «¿Nos quiere hacer creer que después de 30 años en puestos de altísima responsabilidad que usted no sabía nada?», le ha preguntado.

Trillo se ha escudado en el hecho de que no tenía ningún tipo de responsabilidad financiera en finanzas del PP y ha insistido en que jamás conoció ni las cuentas del PP «ni ningún tipo de caja B». Ha recordado que todos los exsecretarios generales que han pasado por esta comisión de investigación han negado la existencia de esa contabilidad paralela. «Si ellos que eran responsables orgánicos no saben nada, imagínese usted yo», ha contestado.