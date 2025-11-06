Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jordi Turull, Charles Puigdemont y Oriol Junqueras en Waterloo.

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la causa abierta por los políticos independentistas, que aseguraban que su detención preventiva buscaba coartar sus derechos políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez