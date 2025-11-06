El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.

La corte ha decidido por unanimidad rechazar los argumentos de Junqueras, Turull y Sánchez, encarcelados en 2017 por su participación en el proceso independentista de Cataluña. Considera, además, que las decisiones de la Justicia española no violaron el derecho a la libertad de expresión ni buscaban «silenciarlos», tal y como denunciaban estos políticos.

En sus conclusiones, el tribunal constata que no se produjo ninguna violación de los artículos 1, 3 y 5 del Convenio de Derechos Humanos. Más concretamente, apunta que no se vulneró «su derecho de libre elección» ni se «limitaron sus derechos», considerando que los «diversos elementos invocados por los solicitantes, no forman un todo suficientemente homogéneo para que se pueda conisderar que su detención preventiva perseguía un propósito no previsto en el Convenio».