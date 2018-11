Mas: «Esto es un tribunal de ajuste de cuentas» El expresidente de la Generalitat, Artur Mas. / Afp Los responsables del 9-N recurrirán la sentencia que les obliga a pagar 4,9 millones de euros CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 13 noviembre 2018, 13:26

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha cargado este martes con dureza contra lasentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga, junto a otras nueve personas, a pagar 4,9 millones por organizar y celebrar la consulta del 9-N de 2014. «Esto del Tribunal de Cuentas más bien se parece a un tribunal de ajuste de cuentas», ha afirmado. Mas, junto a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, ha anunciado que recurrirán la sentencia ante el mismo Tribunal de Cuentas. Y como último caso, aún tendrían la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

«Estamos decididos a seguir luchando y a seguir defendiéndonos« porque «lo que hicimos no fue ningún pecado ni ningún delito», ha declarado. A su juicio, el Tribunal de Cuentas busca el castigo contra el secesionismo y busca la destrucción personal. «Nos hacen daño, intentan destruirnos, pero no nos dan miedo», ha asegurado, en una comparecencia junto a los exconsejeros condenados y los ex altos cargos de la Generalitat que también deben hacer frente, de manera solidaria, a la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas por organizar el 9-N.

Mas ha asegurado que volvería a impulsar la consulta del 9-N a pesar de la «venganza» con la que actúa el Estado contra el Estado. Mas ha señalado que ya pusieron sus viviendas como avales. En cualquier caso, la ANC ya ha puesto en marcha una nueva colecta entre su militancia para ayudar a los líderes soberanistas en el pago de la multa.