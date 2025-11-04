Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama

El ministro de Política Territorial exige al PP que le pida disculpas por haber dado pábulo a las "mentiras" del empresario, que dijo que le sufragó estancias en pisos con prostitutas cuando era presidente de Canarias

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Ángel Víctor Torres exigió este martes al PP que le pida «disculpas» y anunció su intención de denunciar al comisionista de la trama de ... las mascarillas, Víctor de Aldama, por intromisión en el honor e intimidad personal y familiar y daños en su propia imagen. El ministro de Política Territorial defendió en una comparecencia en la sede de su Ministerio que el informe de la UCO sobre este caso prueba que ha sido víctima durante meses de un «ataque difamatorio» y que jamás cometió ningún delito. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada», defendió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  9. 9 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama

Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama