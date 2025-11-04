Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama

Ángel Víctor Torres exigió este martes al PP que le pida «disculpas» y anunció su intención de denunciar al comisionista de la trama de ... las mascarillas, Víctor de Aldama, por intromisión en el honor e intimidad personal y familiar y daños en su propia imagen. El ministro de Política Territorial defendió en una comparecencia en la sede de su Ministerio que el informe de la UCO sobre este caso prueba que ha sido víctima durante meses de un «ataque difamatorio» y que jamás cometió ningún delito. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada», defendió.

Torres, respaldado en todo momento por el jefe del Ejecutivo y por el conjunto del Gobierno, planteó como determinante el hecho de que el instructor de la causa, el juez Leopoldo Puente propusiera este lunes juzgar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su asesor, Koldo García, y a Aldama y no a él y subrayó que «a diferencia de otros informes de la UCO« en el elaborado por los investigadores sobre su posible participación en la trama, no hay ninguna petición para que investigue »una actuación delictiva».

La Guardia Civil si apunta en su informe que Torres reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas, que tenía una relación cercana con García y que, en contra de lo que él mismo ha declarado siempre, sí que llegó a conocer al empresario (el «nexo corruptor» en la terminología de la UCO), aunque aparentemente no tuviera con él una relación estrecha como presumió Aldama.

Torres hizo hincapié en esto último y resaltó que, después de haber investigado todas sus comunicaciones desde 2020 hasta la fecha, todo lo que se ha encontrado es un mensaje en el que el Aldama le habla de usted y le propone un contacto para contratar unos tests de antígenos tras presentarse con un «estuvimos ayer un momento por la tarde». «De tener una relación estrecha tendría muchos mensajes más con él», dijo. También aseguró que nunca cenó con el comisionista y que lo que sí tuvo fue una cena con Ábalos en la que este apareció unos instantes.