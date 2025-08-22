Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra. EP

Torra: «Cataluña es el enemigo interno de España»

El expresidente de la Generalitat afirma que Cataluña es un país que fue «conquistado» por Castilla y que trata de «asimilar» con el 'café para todos' o ahora con propuestas de financiación que no son singulares

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:20

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado a Cataluña como el «enemigo» que tiene España en su interior. Torra ha intervenido en una ... conferencia en Prades (sur de Francia), en el marco de la universidad catalana de verano (UCE). Según el político secesionista, condenado dos veces por desobediencia e inhabilitado, Cataluña es un país que fue conquistado por otro. «Siempre hemos sido hostiles a la Castilla que nos quería asimilar», ha asegurado, acompañado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el magistrado Guillem Soler. «Nos hemos convertido en el enemigo interno español», ha afirmado.

