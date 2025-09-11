Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. DPA

La Justicia europea defiende que una etarra condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

El TJUE sentencia que la dirigente de ETA, que ha cumplido veinte años de prisión en el país galo por un ataque a un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997, no puede ser condenada de nuevo en España por estos mismos hechos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que una persona no puede ser enjuiciada por un acto de terrorismo por el que ... ya haya sido condenada en otro Estado miembro. En su decisión, este jueves, el alto tribunal apunta que este principio se aplica incluso cuando el delito en cuestión reciba «una calificación diferente» en los países del bloque. Resuelve así un caso que afecta a una dirigente de la organización terrorista ETA, con un proceso penal abierto en la Audiencia Nacional por un atentado perpetrado contra el acuartelamiento de la Policía en Oviedo en 1997.

