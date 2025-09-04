Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos y Koldo García camino del Congreso de los Diputados Efe

El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El juez también exige al partido que detalle las donaciones que Santos hizo para que la UCO pueda acabar los informes patrimoniales de los dos exdirigentes socialistas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:27

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información económica al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de ... Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros pendientes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  3. 3

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  4. 4

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  5. 5

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  6. 6

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  7. 7

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  8. 8

    Roban dos vehículos de alta gama en una semana en Motril
  9. 9

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  10. 10

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos