El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI
El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos
M. S. P. / A. A.
Madrid
Viernes, 3 de octubre 2025, 14:26
El Tribunal Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.
El ex secretario de Organización arguye que los audios teléfonicos que le implican habrían sido manipulados por los servicios de inteligencia para inculparle en una trama de presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas de la que también formarían parte el ex ministro José Luis Ábalos y Kolo García. La defensa mantiene que los teléfonos, proporcionados a la red por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba podrían haber sido infectados con un software espía como los que utiliza el CNI.
El Supremo desmonta esta tesis por el simple motivo de que los audios fueron interceptados en tres teléfonos de la marca Iphone adquiridos por Koldo y que eran «absolutamente ordinarios», de uso común y general», y también en una grabadora.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión