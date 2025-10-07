Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

