Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Cognreso. EFE

Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

Los de Yolanda Díaz piden «no bajar la guardia» y creen que «no basta» con la isntantánea para resolver el conflicto en Palestina

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:46

Comenta

El principio de acuerdo para la paz en Gaza que este lunes auspició Egipto bajo el patrocinio del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en ... alerta a Sumar y a Vox. Los de Yolanda Díaz exigen que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afean a Pedro Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», como ha señalado la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la presencia del líder español durante el encuentro en Sharm el-Sheij.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  4. 4

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  5. 5 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  6. 6

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  7. 7

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  8. 8 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  9. 9 La alcaldesa de Granada entrega la Medalla de Oro de la ciudad a la Hermandad del Rescate
  10. 10

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto