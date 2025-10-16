Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

Sumar ha pasado de criticar la «inactividad» de su socio de Gobierno en materia de viviena a mofarse directamente de sus propuestas. Lara Hernández, la ... coordinadora general de Movimiento Sumar, la marca del partido que fundó Yolanda Díaz, ha catalogado este jueves de «broma» la propuesta lanzada el día anterior por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso en la que anunció la puesta en marcha un teléfono gratuito para antender dudas y consultas en la materia.

«Ayer la ministra de Vivienda quiso confiar su acción política a la magia. Literalmente. En comparecencia el Congreso, anunció que habilitaría un teléfono para informar sobre vivienda a la ciudadanía. Un teléfono. Podría ser broma, pero es anécdota. Nosotras no confiamos en trucos de magia para solucionar problemas, nosotras trazamos planes: esta misma semana hemos lanzado un decreto para ponerle coto a la especulación inmobiliaria», ha afirmado Hernández durante una invervención en las jorandas sobre vivienda convocadas por The Left en el Parlamento Europeo.

El socio minoritario del Ejecutivo ya lanzó este lunes un propuesta de real decreto que contenía una batería de medidas urgentes en esta materia con el objetivo de presionar a los socialistas. Esta incluye, entre otras propuestas, la de subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

«Queremos que la propuesta llegue al Consejo de Ministros y se apruebe. El Gobierno tiene que ser valiente, es una propuesta seria para poner límites a los abusos... O vamos por el lado de los derechos o por el del rentismo. ¡Una casa no puede ser un privilegio!», afirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.