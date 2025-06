Sumar evita, por ahora, otra fuga de diputados en el Congreso Més per Mallorca aplaza la decisión sobre si su parlamentario rompe o no con la coalición tras registrar un empate «técnico» en su asamblea

Alivio temporal en la dirección de Sumar tras confirmarse que, por ahora, no habrá otra fuga de diputados en sus filas que se sume a la registrada hace pocas fechas por la representante de Més Compromís, que pasará al Grupo Mixto. Y es que otra de las formaciones que integran la coalición de izquierdas que aún encabeza en el Parlamento Yolanda Díaz -a su vez vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo-, en este caso Més per Mallorca, ha vuelto a aplazar la decisión sobre si su diputado Vicençs Vidal rompe con el grupo plurinacional o permanece en sus filas.

Según fuentes de la formación balear, en la votación celebrada durante la asamblea que celebraron este jueves se contabilizó finalmente un «empate técnico» entre las dos opciones. De esta forma, al no alcanzar ninguna los dos tercios de la mayoría necesaria que se requería, habrá que realizar una nueva consulta a sus bases, todavía sin fecha prevista para ello.

El coordinador de Més, Lluis Apesteguia, ha explicado los estatutos del partido son claro y se requiere de esa mayoría cualificada para tomar una decisión de ese calado, señala Europa Press. No obstante, ha añadido que la militancia del partido sí ha reclamado «responsabilidad antifascista», «firmeza» en materia anticorrupción y mantener «puentes abiertos con todas las fuerzas a la izquierda» del PSOE.

Otra asamblea en Més per Menorca

La ejecutiva de Més per Mallorca se planteó la opción de que su parlamentario rompiera con el grupo plurinacional en protesta por la inacción y la deficiente respuesta del presidente del Gobierno a los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno y el del PSOE, fundamentalmente a raíz de la imputación por parte del Tribunal Supremo al hasta hace poco número tres de los socialistas Santos Cerdán. Así, la semana pasada optó por posponer su decisión a esta asamblea, que al final no ha resuelto tampoco la incógnita.

Aparte, la dirección de Més per Menorca, formación insular a la que representa también Vidal, sí se decantó por romper con Sumar. No obstante, en su caso también desplegará una asamblea el próximo 5 de julio de cara a esclarecer si sus bases refrendan o no ese criterio.