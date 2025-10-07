Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

«Hoy el PSOE no ha estado a la altura de nuestro país moderno y animalista», ha lamentado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en sus redes sociales. «Lo ocurrido en el pleno evidencia que se han unido al Partido Popular y Vox en una medida que hace avanzar a España en algo tan básico como la defensa de los derechos de los animales ante la tortura», explicaban fuentes de la formación magenta tras la votación en la Cámara baja.

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

Sumar afea a su socio en el Consejo de Ministros que no haya permitido la «mera tramitación y el debate» de una ley aprobada en 2013, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. «Una ILP que, además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura que lidera Ernest Urtasun, quién ya inició el camino de acabar con la tortura animal en la cultura retirando el dinero público que se daba a las entidades que promueven la tauromaquia y eliminando el Premio Nacional», han insistido estas fuentes.

Recuerdo a Fernández Vara

El PSOE ha apelado a la convivencia, diálogo y respeto en el debate de la Iniciativa Legislativa Popular y dejar de considerarla patrimonio cultural, con PP, Vox y UPN en contra de la propuesta y con el resto de partidos a favor de esta toma en consideración.

La diputada socialista Maribel García López ha iniciado su intervención recordando al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo, y ha asegurado que su formación respeta «a quienes firmaron la iniciativa», pero también a quienes «piensan distinto», por lo que pide «respetar y no prohibir ni promover».

«La cultura no se impone ni se deroga por decreto. La cultura evoluciona, cambia, se adapta y se expresa libremente en la sociedad. El papel del Estado no es decidir qué es o no es cultura sino garantizar la libertad para crear, sentir y expresar», ha afirmado.