Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yolanda Díaz y Carlos Martín Efe

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La dimisión de Carlos Martín obliga al proyecto de Yolanda Díaz a volver a reinventarse en un escenario de debilidad parlamentaria y política

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque entre dos vehículos en la A-92
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  6. 6 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  7. 7 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  8. 8 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  9. 9

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo