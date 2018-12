La UCO sospecha que Montoya pudo retener en su casa durante horas a Laura El hallazgo de resto de sangre apunta que la chica, probablemente inconsciente, fue llevada a la vivienda para abusar de ella MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 20 diciembre 2018, 10:22

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Bernardo Montoya, el asesino confeso de la joven profesora Laura Luelmo, llevó a su casa a la chica la tarde noche del miércoles 12 diciembre y la retuvo, al menos durante unas horas para abusar de ella inconsciente. Los agentes creen que el asesino miente, una vez más, cuando en su declaración en la madrugada del pasado miércoles aseguró que solo intentó violarla en el barranco de La Mimbrera, en el que apareció el cadáver, y solo inmediatamente después de secuestrarla.

Los especialistas de Criminalística encontraron ayer restos de sangre en la casa del número 1 de la calle Córdoba de El Campillo que habitaba Montoya desde que hace dos meses abandonara la cárcel de Huelva. Los restos fueron hallados a pesar de que la casa había sido limpiada a conciencia. Este hallazgo confirmaría, según estas fuentes, el paso del cuerpo de la chica por esa casa, situada justo enfrente de la que ella había alquilado cuando el pasado 4 de diciembre se mudó a El Campillo para trabar como profesora en un pueblo cercano.

Lo que sí tienen claro los agentes es que el cuerpo de Laura fue arrojado al barranco aun con vida, pues Montoya comenzó a ser vigilado el viernes, poco antes de que se dirigiera al centro penitenciario de Huelva para un vis a vis con su novia, a la que conoció durante su estancia en prisión. Montoya solo pudo deshacerse del cuerpo entre la noche del miércoles y el jueves sin ser visto, un espacio de tiempo en el que la autopsia ha determinado que la chica seguía viva, puesto que no falleció hasta la noche del viernes o madrugada del sábado.

La confesión del asesino, advierten los investigadores, tiene un valor «solo relativo». Montoya, bregado en décadas de prisión y en años de estudio de manuales de Derecho Penal en la cárcel, admitió que intentó violar a la chica el miércoles de la pasada semana, después de dejarla inconsciente a golpes, pero negó de forma vehemente haber conseguido su propósito de abusar sexualmente de ella, lo que supone una agravante de calado. La autopsia le desmiente: la joven profesora zamorana sí que sufrió abusos sexuales antes de morir entre 48 y 72 horas después de su desaparición

Su última versión, de la que solo algunos pasajes convencen a la UCO, fue la que sigue. Laura, antes de salir a correr el miércoles 12 de diciembre se acercó a Montoya para preguntarle por un supermercado ya que no conocía la zona, algo que los agentes no se creen en absoluto porque la propia chica ya había expresado el miedo que sentía por su vecino de enfrente. El asesino confeso aseguró que en ese momento, y sin premeditación, decidió tenderle una trampa.

«La mandé a un callejón sin salida. Me monté en el coche y llegué primero al callejón», afirmó. Luego la agarró fuertemente y golpeó la cabeza de Laura contra el maletero hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, le ató las manos a la espalda, la envolvió en una manta y la introdujo en el maletero de su Alfa Romeo negro. Condujo cinco kilómetros hasta el barranco de La Mimbrera, el recóndito paraje donde el lunes apareció el cadáver de la chica zamorana.

Una vez allí y dentro del vehículo se produjo el abuso. «La desnudé de cintura para abajo y traté de violarla pero, a pesar de que estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente», afirmó tajante horas antes de que el informe final forense destapara su enésima mentira y constara que la chica sí que fue agredida sexualmente.

«Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de jaras y me fui corriendo», añadió Montoya, que insistió en que, cuando se marchó, Laura Luelmo seguía viva, una aseveración que, de ser cierta, supondría que la chica agonizó entre dos y tres días en el monte antes de morir. No obstante, la Guardia Civil sigue sin descartar que el homicida también haya mentido en este punto y que realmente la mantuviera secuestrada un tiempo.

El móvil, la clave

Bernardo Montoya sostuvo que, tras marcharse del barranco ya caída la noche, volvió a su casa en El Campillo, tirando antes el móvil de la docente en un contenedor y sus zapatillas de correr en otro. Estas afirmaciones tampoco convencen a la Guardia Civil, que no ha hallado, hasta el momento, ni el terminal ni las llaves ni el monedero ni las deportivas de la chica en los lugares que ha apuntado el asesino confeso. Los funcionarios buscaron ayer mismo estos efectos en varios contenedores cercanos al centro penitenciario de Huelva, a donde Montoya acudió el viernes de la pasada semana para mantener un vis a vis con su novia, una reclusa que conoció durante su estancia en prisión. Varios testigos vieron al sospechoso arrojar varias bolsas a esos contenedores, pero no se han podido recuperar todavía.

Antes de esta última versión, Montoya intentó exculparse alegando que se la encontró accidentalmente en las inmediaciones de El Campillo, que mantuvieron una discusión que llegó a las manos y que, en el curso del forcejeó, la golpeó. Luego, temeroso de que la acusaran, intentó esconder el cuerpo en La Mimbrera.

Con estas incongruencias y mentiras, a la UCO le resta mucho trabajo, según confesaron los operativos. Por lo pronto, sin el móvil de la chica y sin el terminal de Montoya, no han podido aclarar por qué la última señal del teléfono de Laura se recibió en una antena a 9 kilómetros al norte de El Campillo, muy alejada del barranco.