El presidente de la APIF, Miguel Pallerés en su despacho del Ministerio Público en Las Palmas de Gran Canaria. R. C.

Miguel Pallarés

«El sistema tiene que cambiar para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno»

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que pedía seis años de cárcel para García Ortiz,su superior, reclama reformas profundas y se dice«sin ilusión» por el relevo que decida Sánchez

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) viene librando un sostenido pulso con Álvaro García Ortiz, al que intentó remover del cargo, sin éxito, ... ante la Sala de lo Contencioso del Supremo después de que ésta le atribuyera «desviación de poder» –la «antesala de la prevaricación», subraya Miguel Pallarés– por el intento de ascender a su amiga, mentora y predecesora en el puesto, Dolores Delgado. Ahora, han sido otros magistrados del alto tribunal, los de lo Penal, los que sí han dictado una condena histórica que inhabilita al fiscal general –la APIF pedía seis años de cárcel– por haber revelado información reservada de la causa por fraude tributario abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Pallarés, acusador público granadino que ejerce en Canarias, evita evaluar el fallo hasta conocer su argumentación. Pero evalúa para este periódico el 'y ahora, qué'.

