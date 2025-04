El Senado vuelve a la carga hoy con la contratación de Jésica convencido del desgaste del Gobierno

En el Partido Popular están convencidos de que el Gobierno y el PSOE no tienen escapatoria en la contratación pública de Jésica Rodríguez, la exnovia ... de José Luis Ábalos que confesó el pasado febrero en el Supremo que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central: primero desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque bajo la tutela de Agricultura. La mujer llegó a cobrar el salario mínimo interprofesional durante dos años y medio, lo que supondría unos 30.000 euros.

Y en esa estrategia de desgaste, los populares van a seguir usando como ariete esta semana la conocida como comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado con dos comparecencias: hoy mismo con la de Joseba García, hermano de Koldo, quien según los investigadores se encargó de fichar por Jésica Rodríguez y aparentar así que la exnovia del ministro cumplía con su trabajo. García, imputado como destacado miembro de la trama corrupta que dirigía Víctor de Aldama, podría a acogerse a su derecho a no declarar ante la cámara alta.

El jueves será de nuevo el turno ante la comisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien los senadores quieren pedir más explicaciones después de que en su momento asegurara en la cámara alta y en diversas intervenciones que nunca se encontraron irregularidades en el fichaje de la mujer que compartió vida, andanzas y viajes con José Luis Ábalos al menos durante dos años (entre finales de 2018 y finales de 2020).

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus últimos informes asegura que Joseba García -que estuvo a nómina de Ineco entre febrero de 2019 y noviembre de 2021 con un contrato temporal «para los servicios de asistencia técnica de obra para un encargo de ADIF Alta Velocidad»- fue la persona que encubrió en esa empresa pública las ausencias de Jéssica firmando los partes horarios de Rodríguez. Los funcionarios ya han certificado que «Joseba se ocupaba de rellenar los partes de trabajo mensuales» de Jésica Rodríguez y que ambos «se coordinaban para que esta última registrara diariamente una jornada que en realidad no cumplía». Varios mails incorporados a la causa confirman sin género de dudas esos engaños. «Ya está hecho el parte de esta semana, todo al día», llegó a escribirle Joseba García a la examante tras un problema con las claves del ordenador que él mismo le entregó.

Puente, por su parte, vuelve al Senado después de que noviembre asegurara tajante ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' que su ministerio no detectó ninguna ilegalidad en la contratación de mujeres relacionadas con Ábalos por parte de empresas públicas, incluida Jésica.

El actual titular de Transportes incluso llegó a cuestionar la confesión de la exnovia del ministro en el Supremo el 27 de febrero cuando reconoció no haber trabajado un solo día. Una versión en la que la expareja de Ábalos se ratificó en una carta enviada el pasado 14 de abril al Senado y la que excusó su asistencia a la comisión por motivos de salud. «Su testimonio no se corresponde con lo reflejado en su expediente», afirmó Óscar Puente en Onda Cero recientemente. «Le puedo decir lo que consta en su expediente. Ineco me dice que hay un procedimiento de contratación que está dentro de lo habitual. El expediente nos dice que Jesica estuvo acreditando su jornada laboral y sus tareas ante Ineco durante los dos años que estuvo contratada», insistió.

Reportes de actividad

Este mismo mes de abril, el Ministerio de Transportes ha enviado al Tribunal Supremo un total de 203 «reportes de actividad» durante la pandemia, correspondientes a otras tantas supuestas jornadas laborales cumplidas por Jésica Rodríguez.

«Jésica Rodríguez mantuvo contacto vía mail con sus responsables organizativos y técnicos con un intercambio (en ambos sentidos) de su actividad (tareas y horas)», insiste Ineco en su documentación remitida al Supremo.

Siempre de acuerdo con los papeles entregados por Transportes al juez Puente, Jésica Rodríguez trabajó un total de 3.684 horas en Ineco. La mayor parte de ese tiempo 2.547 horas, formó parte de un proyecto de servicios de asistencia técnica para apoyo técnico y la gestión administrativa de ADIF. Otras 978 horas estuvo formalmente adscrita como apoyo técnico y la gestión administrativa en ADIF-Alta Velocidad.