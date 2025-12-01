Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Efe

El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

Los populares llamarán también a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y a Antonio Hernando y no descartan convocar a Begoña Gómez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:06

Comenta

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista este lunes en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y el que fuera director adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo va a empezar a cantar», afirmó el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  10. 10 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'