Adriana Lastra posa para la entrevista en Oviedo. Mario Rojas
Adriana Lastra | Delegada del Gobierno en Asturias y ex vicesecretaria general del PSOE

«Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

«Por supuesto que no sabía nada de la trama corrupta. Si hubiera sabido que Ábalos, Koldo o Cerdán estaban en alguna cuestión oscura, habría ido a la Fiscalía»

Daniel Fernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:10

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) rompe su silencio en IDEAL. La que fuera vicesecretaria general del PSOE y hoy delegada delGobierno enAsturias concede su primera entrevista ... tras el estallido de los casos Ábalos y Cerdán. Y lo hace con una mezcla de firmeza y desahogo. En esta entrevista habla de su marcha de la primera línea política, de las tensiones internas en el partido y de cómo, según asegura, Santos Cerdán convirtió su día a día en una auténtica pesadilla. Lastra describe un clima de hostilidad por parte de quien fue secretario de Organización del partido y a quien se le atribuye ser el cabecilla de la trama que cobraba mordidas por la concesión de contratos y que estaba formada también por el exministro de Fomento José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García.

