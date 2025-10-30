Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez a su llegada este jueves al Senado Mariscal/Efe

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

El presidente tacha de lawfare las causas que afectan a su familia y denuncia una campaña de la ultraderecha acusando de trans a Begoña Gómez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:21

Comenta

«Se han traspasado muchas líneas rojas en al ataque personal». Pedro Sánchez vinculó este jueves en el Senado los procesos judiciales en los que ... están imputados su mujer y su hermano con una campaña de la «oposición» ante la «buena marcha del país», tanto en lo económico como en lo político con una situación en «vías de solucionar el conflicto territorial». Es más, relacionó las causas que afectan a «mi persona y a mi familia» con el lawfare. «Hay una minoría minoritaria de jueces que hace política con las causas judiciales», denunció en referencia a los procesos abiertos por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid contra Begoña Gómez y la instructora Beatriz Biedma en Badajoz contra David Sánchez.

