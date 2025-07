Sánchez salva con los socios el pleno de la corrupción y cobra aliento en un momento crítico

No era previsible que los aliados del Gobierno decretaran hoy el fin de la legislatura por el caso de corrupción que ha llevado a la ... cárcel al, hasta hace un mes, secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que mantiene a su predecesor en el cargo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, pero en la propia Moncloa daban por hecho que la de hoy en el Congreso sería una sesión dura y difícil. Y ni siquiera llegó a tanto. El PP habla de socios «mansos y dóciles». El Ejecutivo de 'match ball' «salvado y muy bien salvado». «Quisieron vender al piel del oso antes de cazarlo y se equivocaron», se vanaglorian en el entorno del presidente.

No es ya que algunos, en la bancada socialista, celebraran con discreción y "con humildad" lo que entienden como una "segunda oportunidad" de las fuerzas que respaldaron la investidura después de semanas de zozobra y la moral baja. Es que el ánimo entre buena parte de los miembros del Gobierno rozaba casi la euforia tras ver cómo, ya en su última intervención, Alberto Núñez Feijóo se revolvía para sacar la munición más pesada contra Sánchez. "¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Si es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", le espetó en alusión a las saunas gays que poseía su suegro, fallecido el pasado año. "Es la viva imagen de la impotencia", ironiza un ministro.

En política el juego de las expectativas siempre resulta determinante y en este caso todos los actores, empezando por Sumar, socio de coalición del PSOE, había apuntado a un nivel de exigencia muy elevado. El mero anuncio de que sería la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ejerciera como portavoz de su grupo, después de haber criticado la semana pasada a los socialistas por su poca conciencia de la "gravedad" de la situación, ya apuntaba a un debate tenso. Pero Díaz, que decidió mantener su intervención pese a la muerte, anoche, de su padre, empezó por cerrar filas. "Sé que es usted honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada", le dijo por todo aviso.

En realidad, el Gobierno siempre ha contado con un as en la manga y es que, pese al temor a verse afectados por la crisis de credibilidad que afronta el PSOE, ninguno de quienes ayudaron a investir a Sánchez -salvo quizá Podemos, que en todo caso no se atreve a formularlo abiertamente- quiere ir a elecciones en este contexto y mucho menos retratarse junto al PP y Vox en una eventual cuestión de confianza o, menos aún, una moción de censura. Y, aunque no todos se dieran por satisfechos con las someras explicaciones y el 'Plan estatal de lucha contra la corrupción' de quince medidas expuesto por Sánchez, a lo más que llegaron grupos como ERC o el PNV, este último el más crítico con el presidente, fue a advertir de que si el caso "escala" ya no podrán contar con su apoyo.