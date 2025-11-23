Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez a su llegada este domingo a la cumbre del G-20. Efe

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos para dejar claro que mantiene su defensa sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz aunque «acata la sentencia». «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20 y antes de poner rumbo a Angola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  7. 7

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  8. 8 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  9. 9 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  10. 10

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto